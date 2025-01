Ilrestodelcarlino.it - Più fondi alla ricostruzione privata: "Soluzione dopo il Superbonus"

La cabina sisma ieri ha raggiunto l’intesa sull’aumento del contributo parametrico e su una serie di revisioni alle maggiorazioni previste dal Testo unico della. "Un provvedimento atteso che in parte compensa la fine delle agevolazioni legate all’uso combinato die contributo per la" spiega la struttura commissariale. A oggi il 110 era in grado di coprire circa il 20% della quota parte non coperta dal contributo sisma. L’insieme di maggiorazioni del costo parametrico nella nuova ordinanza, in alcune circostanze, raggiunge un aumento che va dal 15 al 20%. "La ratio è stata rivalutare le maggiorazioni per i casi più complessi, a seconda della tipologia di cantiere, di intervento e di zona sismica" prosegue la struttura. Ad esempio, per gli edifici con stato di danno pari a L1, L2 e L3 il costo parametrico aumenta del 3%, che diventa il 5% per gli edifici L4.