"Perla, nel bando ci sono diversi buchi"

"Ciin quelche ci creano tutta una serie di difficoltà che dovremo affrontare". Queste le dichiarazioni di Stefania Pisani, segretaria della Filctem–Cgil, sulla pubblicazione deldi vendita unitario degli asset del gruppo La, che comprende lo storico marchio di lingerie e lo stabilimento produttivo bolognese. L’accordo era stato raggiunto tra i commissari di LaManufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di LaItalia e LaGlobal Management Uk (in liquidazione giudiziale) e i liquidatori inglesi di quest’ultima azienda. Ieri, nel suo intervento alla Camera del lavoro, Pisani ha specificato: "Dovremo affrontare queste difficoltà nel momento in cui incontreremo tutti i soggetti che manifesteranno interesse entro il 10 febbraio andando a coprire con gli accordi sindacali irimasti".