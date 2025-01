Fanpage.it - Perde scommessa da 4 milioni per un gol della sua squadra, il colpevole lo chiama: “Scusami se rido”

Assurda vicenda accaduta ad un tifoso spagnolo dell'Albacete che non ha creduto nella vittoriapropriando così unada 4di euro. Per "consolarlo", il club lo ha messo in contatto con Jon Morcillo l'autoredoppietta fatale: "Scusa se rido. se fossi in te sarei furioso nei miei confronti". "Fa male" gli ha risposto il tifoso, "ma non pensavo giocassi la partita dell'anno"