Perché Sinner non è andato al Quirinale | Ha diritto agli svaghi alle vacanze a innamorarsi

Leggi su Open.online

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, dovrà presentarsi negli uffici della procura federale. Accusato di dichiarazioni lesive e violazione del codice di comportamento. Il fascicolo è stato aperto alla fine del 2024. Lo stesso Binaghi spiega oggi a Repubblica: «Nel 2023 durante le finali di Davis ero stato richiamato dal Garante per un’intervista in cui avevo criticato il presidente del Coni. Sono stato invitato due volte a chiarire il mio pensiero. La vicenda è stata archiviata. Dai rumors che mi arrivano ora, ma mi auguro con tutto il cuore di sbarmi, in Giunta Coni, forse come premio per i risultati che sta ottenendo il tennis italiano, si è discusso su un eventuale intervento del Garante su un’altra mia recente intervista».L’indagine eNel colloquio con Francesco Saverio Intorcia Binaghi spiegaJannikera assente al: «Bisogna prima di tutto capire.