Lettera43.it - Perché il 20 marzo si celebra la giornata internazionale della felicità

Leggi su Lettera43.it

Ogni anno, il 20, il mondola, istituita ufficialmente nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La proposta per questa ricorrenza arrivò da Jayme Illien, consigliere e sostenitore di un concetto universale di. La sua storia personale rende ancora più significativo il messaggio: nato in condizioni difficili nelle strade di Calcutta, fu salvato dalle MissionarieCarità di Madre Teresa e successivamente adottato da una donna americana. Proprio questa esperienza lo spinse a proporre unadedicata a uno dei diritti fondamentali dell’essere umano: la ricerca.La risoluzione A/RES/66/281, approvata dall’Assemblea Generale il 28 giugno 2012, stabilisce che questaha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, l’eliminazionepovertà e il benessere per tutte le persone.