Oasport.it - Pattinaggio artistico: Rizzo quarto dopo lo short agli Europei, Memola subito dietro. Grassl chiamato alla rimonta

Arrivano buone risposte dazzurri impegnati nelloprogram maschile, primo segmento valido per la seconda giornata dei Campionati2025 diin scenaTondiraba Ice Hall di Tallinn. Matteoe Nikolajhanno infatti conquistato un piazzamento in top 5, mentre Danielsi è dovuto accontentare della decima moneta. Ma la gara è decisamente aperta. Andiamo con ordine. Il migliore degli azzurri è stato, bravissimo a piazzarsi alposto grazie ad unopulito in cui, notizia di fondamentale importanza, è riuscito a recuperare il quadruplo toeloop, realizzandolo senza patema alcuno.la sicura combinazione triplo lutz (con filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop l’atleta seguito da papà Valter ha staccato un triplo axel leggermente falloso, viziato da uno step out, guadagnando comunque il miglior primato stagionale: 85.