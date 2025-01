Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Vietato sbagliare per i siciliani impegnati nella corsa verso i play-off, mentre i toscani vanno all’assalto del primo posto.vssi giocherà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rosanero devono vincere per continuare a navigare in zona play-off. La squadra di Dionisi è reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia che ha vanificato le precedenti vittorie contro Modena e Juve Stabia. L’obiettivo è consolidare l’ottava piazza per poi cercare di scalare qualche posizione in più.I toscani sono riusciti a ribaltare i pronostici che davano per irragiungibile il Sassuolo capolista, portandosi a soli due punti dagli emiliani.