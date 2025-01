Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Lazio: Kullberg salvatrice, Proulx non ci siamo VOTI

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per i quarti di Coppa Italia femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Coppa Italia femminile:4 – Ha responsabilità evidenti su tutti e tre i gol subiti. Continua a non convincere7 – È la sua voglia a portare lain semifinale di Coppa Italia. Causa l’autogol e gonfia la rete sul rigore sbagliato da GirelliCalligaris 5 – Scivolata fatale sul raddoppio di KajanGallo 6 – Premiamo per la capacità di non perdersi in un’odisseaThomas 6.5 – Nell’ultima frazione di gara è una di quelle che trova la scintillaBrighton 5.5 – Accostarla oggi alla grande assente Caruso ha poco senso, ma dà meno sostanza di quello che dovrebbeBennison 5.