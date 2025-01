Juventusnews24.com - Pagelle Juve Benfica: Perin tiene a galla fin quando può, notte da dimenticare per Gatti. Conceicao l’unico a provarci VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ottavo match di Champions League 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ottavo match di Champions League 2024/256.5 – Se laha almeno un lumicino di speranza di poter rimontare, il merito è unicamente suo.in vita lantus con alcuni interventi decisivi nel primo tempo: la fotografia più bella è la parata plastica su Pavlidis.Weah 5 – Si dimentica completamente di accorciare centralmente in occasione del secondo gol deldi Kocku. La marcatura è larghissima, l’avversario ringrazia e colpisce nell’angolino su. Non basta una fase offensiva di spinta, qualche lacuna in copertura è evidente.