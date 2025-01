Dayitalianews.com - Orrore in una villetta nel padovano: uomo trovato morto, gravissima la compagna. La telefonata disperata della figlia: “Mamma non respira!”

Tragedia in unadi Megliadino San Fidenzio, in provincia di Padova, dove è stato risenza vita undi 65 anni con un colpo di pistola al petto. A terra c’era l’arma regolarmente detenuta dal 65enne e non distante da lui una donna di 53 anni incosciente, ma sul cui corpo non sono stati ritrovati segni di violenza o altre ferite. Attualmente è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Padova, dove è in prognosi riservata in terapia intensiva in condizioni molto gravi.Il ritrovamento dei corpi e laLadonna ha fatto la tragica scoperta e ha immediatamente chiamato i soccorsi, proferendo queste drammatiche parole come riportato dal Gazzettino: “Mianon, il fidanzato è, ha una pistola”. Nella, che sorge in un quartiere residenziale nel, si sono precipitati i soccorritori dell’1-1-8, i carabinieri di Borgo Veneto e i carabinieri del Comando provinciale di Padova.