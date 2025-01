Metropolitanmagazine.it - Orlando Bloom apre ad un possibile ritorno del franchise de ‘I Pirati dei Caraibi’

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sarebbe disponibile a riprendere il ruolo di Will Turner in un futuro capitolo didei Caraibi. In un’intervista con Entertainment Weekly, l’attore ha parlato del futuro dele del reboot in fase di sviluppo. “Ho sentito che il produttore Jerry Bruckheimer è piuttosto entusiasta al riguardo“, ha detto. Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato disponibile a tornare,ha aperto alla possibilità. “Ascolta, è stata un’esperienza selvaggia e divertente, quindi, sai, mai dire mai“, ha detto. “Ho molto rispetto per quell’esperienza, e per Jerry, e per tutta la faccenda. Voglio dire, è una di quelle cose a cui non ho mai pensato, davvero. Sono felice di aver potuto far parte di qualcosa che sembra resistere alla prova del tempo, il che è fantastico“.Insieme a Johnny Depp e Keira Knightley,è stato una delle star principali della trilogia originale didei Caraibi, uscita negli anni 2000.