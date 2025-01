Liberoquotidiano.it - Oreshnik, i missili di Vladimir Putin puntati sull'Europa: la mossa diabolica dello zar

L'incubo dei, con la guerra ucrainao sfondo, torna a spaventare l'. Il 21 novembre scorso, un missile sperimentale russo ha colpito la città di Dnipro. Si trattava dell'"", 5 mila chilometri di raggio e in grado di portare fino a sei testate convenzionali o nucleari indipendenti. L'utilizzo di quell'arma, però, ha colto tutti di sorpresa, anche perché ufficialmente non fa parte dell'arsenale di Mosca. Da quel momento, il presidente russonon ha fatto altro che parlarne, agitando la minaccia atomica. In particolare, ha detto che l'potrebbe essere schierato in Bielorussia, in base al trattato firmato con Minsk nel 2024. Alla conferenza di fine anno, inoltre, rivolgendosi all', aveva detto: "Noi lanciamo il nostro missile e voi cercate d'intercettarlo con il più avanzato dei vostri sistemi di difesa".