“O’ focarone”, si rinnova la fede e il culto per San Ciro Martire

Tempo di lettura: 2 minutiLa festività del 31 gennaio, dedicata a san, è l’occasione per riproporre il tradizionale, attorno al quale si ritrova la comunità di Avellino è particolarmente legata al pari di Napoli e in generale di tutta la Campania.Il falo? di Sanè alimentato da fascine in legno, solitamente radunate nell’aia davanti alle case di campagna. Lo scoppiettare del legno, quasi sempre nocciolo, ad ora tarda del pomeriggio, con le famiglie tutt’intorno, alimenta una suggestione che si ripete ogni anno, quasi sempre in una giornata, come oggi, particolarmente rigida (siamo nei cosiddetti giorni della merla). C’e? poi l’aspetto religioso, con sante messe che vengono celebrate sin dalle prime ore del mattino nelle chiese dove ci sono statue che raffigurano il Santo.