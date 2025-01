Superguidatv.it - Nuove uscite Netflix 2025: tutte le anticipazioni dall’evento globale su film e serie TV

Leggi su Superguidatv.it

Noi di SuperGuidaTV abbiamo avuto il privilegio di partecipare in video collegamento con Los Angeles all’evento esclusivo organizzato da, tenutosi a Spazio Vittoria di Roma dove sono state svelateleper il. Un’occasione unica per un primo sguardo sutv italiane e internazionali,attesissimi e progetti originali che promettono di conquistare il pubblico in piattaforma e non solo nei prossimi mesi.Leledei prodotti internazionaliAd aprire l’evento è stata Bela Bajaria, Chief Content Officer di, che ha sottolineato come ilsarà un anno straordinario per la piattaforma, con un’offerta di contenuti ancora più ampia e variegata: “Ilsarà il nostro anno più sorprendente, unico e divertente di sempre.