Gamberorosso.it - "Non siamo in vendita": Vietti replica sull'ipotesi di cessione della cantina piemontese

Leggi su Gamberorosso.it

non è in". Ladi Kyle J. Krause, proprietariostorica, è secca: l'azienda non ha intenzione di cedere la tenuta di Castiglione Falletto. Secondo fonti affidabili raccolte dal Gambero Rosso sul marchio ci sarebbe il serio interesse del Gruppo LVMH, pronto a investire cifre importanti per acquisire la prima realtà vitivinicola in Italia. Il colosso francese guarda all'Italia con grande interesse, insistenti in questo senso le voci che arrivano dalle Langhe, ma non solo.La nota“non è in. Il mio impegno nei confronti died Enrico Serafino, altra azienda di nostra proprietà, è incrollabile.concentratia crescita a lungo termine,a conservazione del patrimonio vitivinicoloe sugli investimenti nella sostenibilità e innovazione”, dichiara Krause.