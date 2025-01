Quotidiano.net - “Non puoi imbarcarti con quel cane”. E scampa all’incidente aereo di Washington

, 30 gennaio 2025 – Qualcuno lo chiamerà ‘destino’. Altri ‘miracolo’. Per tutti gli altri è semplice causalità. Negli incidenti aerei si racconta spesso di qualcuno che sarebbe dovuto salire a bordo ma che per le ragioni più disparate all’ultimo non l’ha fatto. E’ successo anche stavolta. Il pattinatore americano Jon Maravilla è unoto. Doveva essere sul jet dell’American Airlines precipitato nel fiume Potomac adopo essersi scontrato con un elicottero militare Black Hawk in fase di atterraggio: di ritorno dai campionati statunitensi di pattinaggio di figura, era pronto a imbarcarsi a Wichita, in Kansas, biglietto alla mano, ma gli addetti all’aeroporto o hanno bloccato. Ilche era con lui è di taglia troppo grande, gli hanno detto. E così Maravilla ha deciso di fare il viaggio in macchina.