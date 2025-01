Liberoquotidiano.it - "Non ho avuto il coraggio di prendere l'aereo": clamoroso Gerry Scotti, perché ha bidonato Sanremo

"Vado al Festival per il piacere di andarci, senza cachet. Sento sempre dire quanto quel palcoscenico sia magico e regali una sferzata di adrenalina. Quindi punto a grandi benefici di questa botta di vita: ci vado come andassi nella piscina di Cocoon":lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera a proposito della sua esperienza di co-conduzione a. Il presentatore Mediaset sarà accanto al direttore artistico Carlo Conti sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale, martedì 11 febbraio.ha rivelato che anche Amadeus lo aveva invitato due volte negli anni scorsi: "Con la stessa cordialità e lo stesso spirito di Carlo". In entrambi i casi, però,aveva dovuto declinare l'invito: "Un anno ero in Polonia a registrare Chi vuol essere milionario?, c'era un clima terribile, sarei dovuto andare e tornare inin mezzo alla tormenta di neve.