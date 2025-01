Liberoquotidiano.it - "Non ho affatto concluso! Se mi ridai la parola...": Antonella Boralevi contro Caterina Balivo, gelo su Rai 1

Attimi di tensione e scompiglio La Volta Buona, il programma diin onda su Rai 1, dove si affrontava un tema delicato quale: la maternità in età avanzata. Tra gli ospiti in studio ecco, la quale ha espresso un'opinione critica, sottolineando come a suo giudizio i diritti dei bambini debbano essere prioritari rispetto al desiderio dei genitori: "Un figlio non è un diritto, ma un dono che va rispettato", ha scandito., a stretto giro, ha anche evidenziato le difficoltà fisiche che potrebbero emergere per le mamme che decidono di avere figli in età più avanzata. Tuttavia, il dibattito ha preso una piega tesa quando la conduttrice ha invitato altre ospiti, come Ramona Badescu e Youma, a dire la loro., sentendosi interrotta, ha risposto seccamente: "Non avevo, ci sono tanti temi da approfondire.