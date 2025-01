.com - Nino D’Angelo annuncia le date del tour I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025

Leggi su .com

torna dal vivo con I’80, ilestivo che lo vedrà in tutta ItaliaDopo il grande successo del suo concerto – evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 29 giugno, di fronte a più di 40 mila spettatori, i sold out nei palasport italiani e ilinternazionale dall’Europa all’America,torna dal vivo con I’80, ilestivo che lo vedrà in tutta Italia.Il calendario completo13 giugno – Palermo – Teatro di Verdura14 giugno – Catania – Villa Bellini17 luglio – Firenze – Villa Demidoff (“MusArt”)20 luglio – Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli23 luglio – Roma – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone11 agosto – San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Forum Eventi19 agosto – Apricena (Foggia) – SUONINCAVA, Cava dell’Erba22 agosto – Pescara – Porto TuristicoDalle ore 14.