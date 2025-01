.com - Next on Netflix: presentate le nuove serie e film 2025, ecco tutto quello che vedremo su Netflix

Leggi su .com

Nell’eventoonieri le novità italiane ed internazionali della piattaforma, tra, da Frankenstein a RIP, da Il Gattopardo a Il Mostro, da Motorvalley a Maschi veri, fino allestagioni delle amate Stranger Things, Mercoledì e Squid GameCon grande evento a Romaon, che ha visto anche un collegamento live con Los Angeles,ha presentato ieri sera le sue novità internazionali ed italiane per il, con il claim “Non hai idea di cosa ti aspetta“.Fra trailer ed anticipazioni sono state svelate tante future, oltre astagioni per quelle più amate, che vanno a comporre un’offerta che vedrà impegnate sulla piattaforma decine di star tra i generi più disparati.on– Florencia Di Stefano-Abichain, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel (foto Virginia Bettoja –, le novità internazionali“Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su” dichiara Bela Bajaria,Chief Content Officer, all’evento annuale di presentazione dei, dellee dei videogiochi in arrivo nel