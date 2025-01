Nerdpool.it - Netflix: uno spettacolare video ci annuncia le novità più attese del 2025!

Ilsarà uno degli anni più esaltanti di sempre per. Fidati di noi, non hai idea di come va a finire con Stranger Things e Squid Game, o del ritorno di Mercoledì, Benoit Blanc e Un tipo imprevedibile. Per non parlare di The Witcher, L’amore è cieco, Cobra Kai, Emily in Paris, Alice in Borderland e molto, molto altro.ha ufficialmente svelato il suo catalogo di film per il, confermando le finestre di uscita di titoli attesissimi come “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, “The Old Guard 2” e molti altri. Quest’anno, la programmazione cinematografica della piattaforma inizierà a febbraio con tre nuovi titoli. Tra questi spicca il film d’animazione “The Witcher: Sirens of the Deep“, in arrivo l’11 febbraio. Tra i titoli più attesi della primavera troviamo “Plankton: The Movie” (7 marzo) e “The Electric State” (14 marzo), un film di fantascienza diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt.