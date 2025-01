Nerdpool.it - Netflix: le novità di febbraio 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia!

Freddo, vento, pioggia e neve vi impediscono di uscire? Nessun problema. Le serate divano, tisana &sono qui! Ecco tutte leininsu. Sicuramente troverete qualcosa da vedere tra gli Original e il contenuto non “Originale” presente su!Subito sotto trovate la lista divisa per categoria:Originals eTVOriginals, contenuti non originali, Anime e Animazione e Doc & Comedy. Vi ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento e che potrebbe quindi subire variazioni.Originals in: BOGOTA’ Crimine/Thriller 5: KINDA PREGNANT Commedia/Drammatico 6: PARTHENOPE Drammatico/Fantastico 12: DEATH BEFORE THE WEDDING Commedia LUNA DI MIELE CON MAMMA Commedia 13: HELLO, LOVE, AGAIN Drammatico/Romantico LA DOLCE VILLA Commedia/Romantico 14: THE MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD Commedia/Romantico DHOOM DHAAM Drammatico LOVE FOREVER Commedia/Romantico 27: RITORNO IN PISTA Commedia 28: BASTION 36 Crimine/ThrillerTvOriginals in: CELLA 211 MiniENVIDIOSA Stagione 2 SINTONIA Stagione 5 6: APPLE CIDER VINEGAR MiniCASSANDRA MiniAREMORDEN – GLI OMICIDI DI ARE Stagione 1 IL COLORE DELLE MAGNOLIE Stagione 4 GOLDEN KAMUI – LA CACCIA AI PRIGIONIERI DI HOKKAIDO Stagione 17: ENTREVIAS Stagione 4 13: COBRA KAI Stagione 6 (Parte 3) 14: MELO MOVIE Stagione 1 I AM MARRIED.