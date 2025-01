Lanazione.it - Nave incagliata, le analisi di Arpat: “Nessun rilascio significativo di sostanze inquinanti”

Marina di Massa, 30 gennaio 2025 – Buone notizie da Marina di Massa, almeno per ora. Dopo i campionamenti effettuati danelle vicinanze della Guang Rongnei pressi del pontile, l'agenzia ambientale ha fatto sapere che “allo stato attuale, non ci sono segnalazioni di rilasci significativi didallanell’area interessata”. Sicurezza e prevenzione: i passi successivi E però la priorità, al momento, è lavorare al più presto all’estrazione del carburante che si trova all’interno dei serbatoi della. “Già nella giornata di oggi - fa presente il governatore Eugenio Giani, presente sul posto - sono state predisposte le panne per delimitare l’eventuale fuoriuscita e le condizioni di sicurezza; domattina (31 gennaio, ndr) saranno rafforzate con una seconda circonferenza di panne.