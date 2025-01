Tpi.it - Nave cargo si schianta sul pontile a Marina di Massa, si teme per il rischio ambientale: il video esclusivo

Una, la Guang Rong, battente bandiera di Cipro, martedì sera – 28 gennaio – è andata a sbattere contro ildidi. La, lunga circa 100 metri, stava trasportando detriti di marmo e aveva a bordo 12 persone, che sono state soccorse e messe in salvo. Ilè andato in parte distrutto. La Guang Rong proveniva da Genova ed era in rada adi Carrara da alcuni giorni per le operazioni di carico. A causa del forte maltempo e il conseguente mare molto mosso, il comandante e l’equipaggio hanno concordato con la Capitaneria di dirigersi verso La Spezia per mettere in sicurezza la. Ma evidennte qualcosa in queste operazioni non deve essere andata secondo le previsioni, portando il mezzo alla deriva.La procura diCarrara ha aperto un’inchiesta per naufragio e ha disposto il sequestro della, che verrà effettuato quando le procedure per metterla in sicurezza saranno completate.