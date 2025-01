Nerdpool.it - My Hero Academia: Vigilantes – Studio Bones mostra nuovi poster promozionali dell’anime

Mypotrebbe essere incentrato su combattenti del crimine che operano al di fuori della legge, ma i fanpotrebbero essere sorpresi di sapere quando questa storia si svolge. Mentre l’ottava e ultima stagione della serie televisiva arriverà nel corso dell’anno, l’anime incentrato su Crawler, Pop Step e Knuckle Duster riporterà i fan nel passato per la sua avventura. Grazie a una nuova anteprima, non solo avremo l’opportunità di vedere alcuni dei principali eroi nei loro anni precedenti, ma anche alcuni personaggi importanti che sono stati uccisi grazie alla lotta contro All For One saranno “resuscitati”.Mypotrebbe svolgersi nello stesso universo di UA Academy, ma in realtà non è stato realizzato dal creatore del franchise Kohei Horikoshi.