Iodonna.it - Musa dei Rolling Stones e simbolo di un'epoca che ha cambiato la società inglese

Leggi su Iodonna.it

Certe donne non si limitano a vivere la loro, la incarnano. Marianne Faithfull, scomparsa a 78 anni a Londra, è stata una di queste. Cantante, attrice,e sopravvissuta, ha attraversato sei decenni di musica e cultura con la grazia di chi non teme le cadute e il coraggio di chi sa rialzarsi. Dalla dolcezza folk-pop della Swinging London degli esordi alla voce roca e vissuta di Broken English, la sua carriera è un affresco di contraddizioni e bellezza tormentata. La BBC ha dato la notizia della sua morte, riportando le parole del portavoce: «Marianne si è spenta serenamente oggi, circondata dalla sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo». Marianne Faithfull guarda le foto As Tears Go By: gli inizi di Marianne FaithfullMarianne Faithfull aveva solo 17 anni quando il destino la prese per mano.