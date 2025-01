Inter-news.it - Moviola Inter-Monaco: Peljto prende bene le scelte chiave in 12?

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’ottava giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione bosniaca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Tanto da dire soprattutto all’inizio, poi di partita non ce n’è più. Due minuti e Marcus Thuram è spinto da dietro da Denis Zakaria, c’è anche un leggero incrocio di gambe. Due tocchi, la somma fa rigore e giallo pervento genuino in area. Al 6? Denzel Dumfries va addosso a Radoslaw Majecki, giusto lasciar proseguire (al massimo era fallo in attacco). Poco dopo ancora l’olandese a contrasto con Mohammed Salisu, non c’è nulla. Passa un minuto e altro rigore chiesto dall’, cade Thuram ma il contatto sempre con Salisu è minimo e troppo poco.