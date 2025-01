Calciomercato.it - Monza, ecco Castrovilli dopo l’addio di Maldini | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Trovata l’intesa con la Lazio per l’arrivo in Brianza del centrocampista: sostituirà sulla trequarti il figlio d’arteIlè sul punto di cedere Daniel, con l’Atalanta che in queste ore sta definendo l’arrivo del figlio d’arte per un assegno intorno ai 15 milioni di euro.diCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itAdriano Galliani rimane in pressing su Jovic ed è in attesa della scelta del centravanti serbo (che non è ancora convinto)aver trovato l’accordo con il Milan, ma intanto il Ceo brianzolo con una trattativa lampo ha chiuso l’ingaggio di Gaetano. Ilha trovato l’intesa con la Lazio e il giocatore, che nelle prossime ore sarà in Brianza per iniziare la sua nuova avventura come raccolto da Calciomercato.it.Calciomercato, accordo con la Lazio perDecisivi gli ottimi uffici tra Galliani e l’agenzia che cura gli interessi die gestita dall’agente Lucci, con la fumata bianca arrivata questa mattina.