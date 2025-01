Anteprima24.it - Montemiletto, da febbraio attivo il punto prelievi

Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Avellino attiverà a partire dal mese diunpresso il Presidio Sanitario Locale di, sito in località Pietratonda. Il Comune ha ricevuto comunicazione dall’ASL autorizzando l’esercizio delle attività.”Si ringrazia l’Asl di Avellino ed in particolare il Direttore Generale Mario Ferrante per aver avviato l’iter a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale presentata il 2 ottobre 2024 e per aver prestato la massima attenzione nei confronti della questione, a seguito della chiusura del laboratorio privato convenzionato presente sul territorio avvenuta lo scorso mese di dicembre – si legge nella nota a firma del sindaco, Massimiliano Minichiello – L’apertura del centrova ad aggiungersi alle altre attività ambulatoriali già garantite dall’Asl per offrire servizi per la salute ai cittadini della nostra Comunità e di tutti i comuni limitrofi serviti dal nostro Presidio Sanitario Locale.