Mister Movie | Nuovo Trailer di Biancaneve la Rivisitazione Disney della Fiaba Classica

Oggi è stato rilasciato ildi, la tanto attesain live-actioncelebredel 1937. Il film, che promette di incantare i fan di tutte le età, arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025.Ildi2025Nel ruoloprotagonistatroviamo l’attrice Rachel Zegler, nota per la sua interpretazione in West Side Story. A farle da antagonista, la splendida Gal Gadot, famosa per il suo ruolo in Wonder Woman, interpreterà la temibile Regina Cattiva, pronta a dar vita a una nuova versione del classico personaggio. Iloffre un’anteprimamagica avventura che si snoda attraverso il regno, con i personaggi più amatistoria, tra cui i sette nani: Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.