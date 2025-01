Mistermovie.it - Mister Movie | Federica Panicucci condurrà L’Isola Dei Famosi 2025?

Mentre si attende la finale del Grande Fratello, Mediaset è già al lavoro per la prossima edizione dedei. Dopo diverse conduzioni, il reality show potrebbe avere un nuovo volto al timone.favorita in conduzione insieme a Veronica Gentili?Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la favorita per la conduzione sarebbe Veronica Gentili, attuale conduttrice de Le Iene. La notizia, lanciata da Alberto Dandolo su Oggi e confermata da TvBlog.it, non è ancora stata confermata ufficialmente, ma sembra che Gentili sia molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi.Veronica Gentili vsA contendersi la conduzione con Veronica Gentili ci sarebbero anche, da tempo interessata a questa opportunità, e Ilary Blasi, storica conduttrice del reality, il cui ritorno viene ipotizzato da alcuni ambienti Mediaset.