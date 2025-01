.com - Milano Tattoo Convention 2025

Lariapre le porte per accogliere appassionati, curiosi e professionisti al Superstudio Maxi, in Via Moncucco, 35, adal 31 gennaio al 2 febbraio. Un evento imperdibile che celebra la cultura del tatuaggio in tutte le sue forme e sfaccettature.Con la partecipazione di oltre 500 tatuatori di fama internazionale, questo evento annuale, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, ha attirato l’attenzione non solo in Europa, ma in tutto il mondo.Nata nel 1996 come un “party tra amici entusiasti di tatuaggi, musica e moto,” laè cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni. Ogni edizione ha visto un aumento del numero di artisti partecipanti e di stili rappresentati, rendendo l’evento un punto di riferimento globale nel mondo del tatuaggio.