Milano la metamorfosi con M4 | Ci ha cambiato la vita Ora un piano parcheggi

– La metropolitana della linea Blu corre sotto la strada, “come il sangue sotto la pelle. Il nostro sangue certo non è blu ma ci sentiamo un po’ più signori da quando abbiamo il metrò”. Il commento è di un residente del Lorenteggio. A quasi quattro mesi dall’apertura di tutte le fermate della linea che unisce Linate a San Cristoforo – l’ultima tratta, da San Babila verso il capolinea a sud ovest, è stata inaugurata lo scorso 12 ottobre – la maggior parte di cittadini intervistati si dice “soddisfatta”, al netto delle criticità che vengono segnalate: tra quelle raccolte spiccano “i disagi dovuti alle porzioni di strada ancora chiuse dalle reti di cantiere” e “le multe fioccate per divieto di sosta, peccato manchino i”. Ma “di sicuro il quartiere èin meglio” esordisce Norina Balzo, di 80 anni, che vive in zona fin da bambina, dopo essersi trasferita acon i genitori dalla provincia di Foggia.