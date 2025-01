Sport.quotidiano.net - Milan, porte girevoli in attacco: Morata verso il Galatasaray, assalto a Gimenez. E il Monza vuole Camarda

o, 30 gennaio 2025 - Alvaroin direzione, Santiago Giemenz in direzione. Il mercato rossonero è a un passo dalla svolta attesa. Non senza sorprese. Trattative avanzate, infatti, per il passaggio del capitano della Spagna, arrivato aello soltanto in estate, al club turco: il nodo nella formula, prestito oneroso o cessione definitiva, si potrebbe chiudere con un prestito con obbligo di riscatto. Nel contempo, nuovi contatti con Rafaela Pimenta, agente di: per il 23enne è pronto un contratto triennale con opzione di un ulteriore anno a circa 2,5 milioni a stagione, più del doppio di quanto percepisce in Olanda. Il Feyenoord aveva già respinto una prima offerta inferiore a 30 milioni (40, la valutazione), ma da via Aldo Rossi è partita una seconda proposta attorno ai 35.