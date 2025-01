Milan-Inter Sky o DAZN? Dove vedere la partita

Leggi su Ilnerazzurro.it

vederla. Atto terzo. La città dio è nuovamente pronta ad immergersi in quel weekend dell’anno. Quella due giornia chiunque simpatizzi per l’altra parte, parente, amico, conoscente o collega che sia, sei pronto a negare il tuo saluto per non incappare in “discussioni” o per non lasciarsi andare a parole di superiorità con la paura che queste poi ti si ritorcano contro. Insomma, quelle 48 orela città vive una sorta di paralisi in attesa di quel che sarà.vederlaQuel che sarà lo si potràdomenica 2 febbraio alle ore 18, con lache sarà visibile in diretta sia suche su Sky Sport. Quanto a Sky i canali dedicati saranno il 202 e il 251, con anche la possibilità di usufruire di Sky GO e Now TV. Perinvece abbiamo l’opzione Smart TV scaricando l’app, ma sarà possibile seguirla sempre tramite app anche su dispositivi come PC, tablet e smartphone.