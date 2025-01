Ilfattoquotidiano.it - Milan, addio Morata: verso il Galatasaray. La sua partenza apre all’arrivo di Gimenez. La situazione

Alvaroale Santiagoal. Il club rossonero è al lavoro con tutte le parti in causa per cercare di concludere queste due operazioni. Se l’attaccante spagnolo, sbarcato ao nella scorsa sessione di mercato estivo, dovesse già salutare Sergio Conceicao e compagni, sarà solo perché ilavrà ottenuto la certezza che la punta del Feyenoord, con cui c’è già un accordo di massima, sarà il suo sostituto., ex giocatore di Juventus e Atletico Madrid tra le altre, lascerebbe i rossoneri per la Turchia dopo poco più di 6 mesi dal suo arrivo. Al momento, il capitano della Nazionale spagnola vincitrice dell’Europeo 2024, ha collezionato 25 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Diavolo, realizzando 6 gol (uno in Champions League) e 2 assist.