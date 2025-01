Ilgiorno.it - Miele, un lavoro per 9.469 lombardi: dalla tutela del prodotto alla lotta alla vespa velutina. Le sfide del settore

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 gennaio 2025 – L'assessore regionale Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) ha partecipato oggi a Varese al 39° Congresso nazionale dell'apicoltura professionale. Presente anche l'assessore regionaleCultura, Francesca Caruso. "L'apicoltura lombarda - ha dichiarato l'assessore Beduschi - è seconda in Italia per numeri ed è unstrategico non solo per l'economia agricola, ma anche per ladell'ambiente e della biodiversità”. Ina sono attivi 9.469 apicoltori, con 21.762 apiari e circa 180.000 alveari. “Regionea è al fianco degli apicoltori con azioni concrete, dal sostegno finanziariogestione delle emergenze sanitarie – ha aggiunto Beduschi -. Il Tavolo Apistico, riattivato negli ultimi anni, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il dialogo e il coordinamento tra istituzioni e operatori del".