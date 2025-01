Ilrestodelcarlino.it - Micam, Mipel ma anche Sana . Confartigianato spinge sulle fiere

Continua il quinquennio dalle grandi incertezze per l’export marchigiano, come confermato dall’andamento del 2024. Per questoImprese Macerata-Ascoli-Fermo incentiva le azioni di internazionalizzazione e sprona gli imprenditori a partecipare agli eventi fieristici all’orizzonte. Sul fronte moda, già a fine febbraio, le occasioni saranno il 99esimo, poi, The White e l’Obuv Mir Kozhi di Mosca. "Sul tema internazionalizzazione la moda continua a essere il comparto più attenzionato – osserva il segretario generale Giorgio Menichelli -. Il 2024 si è chiuso come il terzo "annus horribilis" della storia recente della moda italiana, con una debole domanda internazionale dettata dalle tensioni geopolitiche. Ma la moda rappresenta un perno della cultura e della storia economica dell’Italia.