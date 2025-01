Tvzap.it - Meteo Italia, gli ultimi giorni di gennaio tutt’altro che freddi: si è fermato l’inverno

Leggi su Tvzap.it

Previsioni. Idella Merla sono di consueto i piùdell’anno, ma stavolta sarannoche. Il nostro paese, infatti, va ancora una volta in controtendenza rispetto a quanto ci si aspetta solitamente. Glidisarannochesi fermerà nuovamente. (Continua.)Leggi anche: Michele Merlo, le parole del padre ad un anno dalla morte: “Avrebbe potuto salvarsi”Leggi anche: Vladimir Putin, svelato piano di fuga da Mosca: l’indiscrezioneCosa sono idella MerlaIdella merla sono per tradizione glitredi, dal 29 al 31, e, sempre secondo la tradizione, sarebbero i trepiùdell’anno. La merla annuncerebbe l’arrivo della primavera in anticipo o in ritardo a seconda dell’attesa che essa lascia in quei tredetti appuntodella merla, a seconda che questi siano miti o veramente