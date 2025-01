Cinemaserietv.it - Meryl Streep in fuga dai roghi di Los Angeles, tra alberi caduti e momenti di panico

Leggi su Cinemaserietv.it

è una delle tantissime star che nelle scorse settimane è stata obbligata a lasciare la propria abitazione a Losa causa degli incendi che hanno devastato la città americana. Suo nipote Abe, in un articolo, ha raccontato che l’attrice, dopo essersi resa conto che un albero caduto bloccava la via di uscita dalla sua casa, è stata costretta a farsi strada attraverso il recinto di un vicino di casa, tagliando un’apertura nella rete di filo metallico.al Festival di Cannes 2024 (STEPHANE CARDINALE – CORBIS/CORBIS VIA GETTY IMAGES)Lo scrittore e giornalista Abeha scritto un articolo sul New York in cui affronta diverse tematiche relative al disastro che ha colpito Los, con gli incendi che sono divampati a partire dal 6 gennaio nell’area di Pacific Palisades.