Mercato Juventus cosa aspettarsi da qui al gong finale? Caccia al difensore ma non solo | il punto sui bianconeri

di RedazioneNews24da qui alal secondocentrale ma non: ilsulle strategie deidobbiamo aspettarci in questi ultimi giorni di trattative da parte delJuve? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha provato a mettere ordine su quelle che potrebbero essere le mosse dei.Tutto o quasi dipenderà dalla situazione relativa a Cambiaso: in caso di partenza direzione Manchester City si aprirebbero scenari non preventivati. In caso di permanenza dell’esterno la Juve potrebbe mettere a segno un nuovo colpo in difesa: occhio a Todibo, Kelly e Goglichidze. Mentre se parte Fagioli potrebbe arrivare Chukwuemeka dal Chelsea.Leggi sunews24.com