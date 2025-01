Menestrella Femminista il nuovo singolo è ‘Io sono morta’

Leggi su Funweek.it

È disponibile Iomorta, ildella: una ballad folk-rock intensa e suggestiva, arricchita da rimandi etnici e spunti pop che la rendono orecchiabile e profondamente emozionante. Con Iomorta, la cantautrice Nicoletta Salvi propone un cambio di paradigma che si sviluppa non solo a livello pratico, ma anche spirituale, offrendo una visione alternativa del rapporto tra vita e morte. La canzone affronta il tema della ciclicità dell’esistenza, contrapponendosi alla visione patriarcale e lineare del tempo, in cui la nascita rappresenta un inizio e la morte una fine definitiva.Al contrario, Iomorta introduce una prospettiva circolare. Vita e morte nonopposti, ma fasi interconnesse di un ciclo infinito di rigenerazione. Questa nuova chiave di lettura non solo stimola una riflessione profonda, ma alleggerisce anche il carico di angoscia e paura spesso associato al vivere quotidiano e al pensiero della morte, offrendo una visione più armoniosa e pacificata del nostro percorso esistenziale.