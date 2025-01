Dilei.it - Melissa Satta fa preoccupare i fan, foto con una flebo: cosa è successo

Leggi su Dilei.it

Cos’è? Una domanda che molti suoi fan si sono posti, certamente. L’ex velina ha infatti pubblicato una storia allarmante. È apparsa con unanel braccio, distesa su un lettino. “Influenza”, ha scritto, ma la soluzione adottata è parsa ad alcuni un po’ drastica.Come staLa fase iniziale di questo 2025 ha travolto un po’ tutti con febbre e influenza. I Vip non sono immuni e così anchesi è ritrovata senza forze. Attraverso il suo profilo Instagram, la showgirl, modella e conduttrice ha spiegato di non sentirsi affatto al meglio della forma.L’influenza l’ha colta: “Oggi sono un po’ ko”. Ha spiegato d’aver messo piede fuori casa soltanto per raggiungere lo studio di un medico suo amico. Quello che alcuni ritengono essere un letto d’ospedale, è in realtà il lettino di uno studio privato, dove l’ex velina si è sottoposta a un trattamento: “Ozono-terapia, arnica, vitamine e glutatione”.