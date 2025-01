Ilfattoquotidiano.it - “MasterChef Italia? Palesemente tutto finto. La gente va a Cracco per dire ‘sono stato da Cracco’. Ok, ma il gioco vale la candela?”: Andy Luotto si sfoga

uno dei protagonisti della trasmissione cult ideata e condotta da Renzo Arbore “Quelli della notte”, da quel momento la popolarità, il cinema e tanti film. Maha un’altra passione oltre al set, la cucina. In una intervista a MowMag spiega la sua visione che non combacia esattamente con i cooking show in circolazione. In attesa del suo programma su Rai Due.“Gli chef in tv fanno più i personaggi televisivi che i cuochi.- ha detto– Inoltre, la maggior parte delle strumentazioni necessarie per cucinare negli studi televisivi non c’è. Ti danno due fornelli e devi arrangiarti, rispettando i tempi che decidono loro. Così non va bene. Potrebbe andare molto meglio. Anche io, lo ammetto, ho peccato su questa cosa, ma sto cercando di migliorare. Ora inizierò una produzione su Rai 2 e ho detto chiaramente: se mi date il tempo, faccio le cose come vanno fatte; se no, non si può fare.