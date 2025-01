Lapresse.it - Marche, la Regione ha deposto una corona di alloro alla Casa della Memoria di Servigliano

Nella settimana in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto e dopo la seduta del Consiglio regionale dedicata al Giorno, il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini haunadiai piediscultura monolitica che si trova di fronte all’ingressodi(Fermo).Un gesto simbolico che si è inserito in una mattinata che si è poi sviluppata all’internostruttura museale e che ha visto la presenza di due classiscuola primaria e secondaria. Gli studenti hanno presentato un lavoro realizzato a scuola e hanno potuto ascoltare una breve lezione, tenuta dal Presidente, Giordano Viozzi, incentrata sulle persecuzioni razziali e sul periodo in cuiospitò il campo di internamento.