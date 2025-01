Ilfattoquotidiano.it - “Mancano 45mila soldati e armi nuove, l’Italia non è pronta alla guerra”: la denuncia del capo di Stato maggiore dell’esercito

L’esercito italiano non sarebbe pronto a uno scenario dicome quella in Ucraina o in Medio Oriente: per difendere il territorio in modo adeguato servirebbe un “incremento delle dotazioni organiche tra 40.000 e 45.000 unità”. A dirlo durante un’audizione in Parlamento èildi, il generale Cne Masiello. Masiello, riporta La Stampa, ha sottolineato come manchino o siano desueti gli armamenti pesanti, artiglierie mobili, missili tipo Himars per colpire a lunga distanza e carri armati. Anche sul fronte della difesa antiaerea il generale ha evidenziato come manchino sistemi innovativi antimissile e antidrone. “Disporre di mezzi, materiali e sistemi d’arma tecnologicamente avanzati e competitivi costituisce condizione irrinunciabile affinché l’esercito possa operare quale strumento militare credibile ed efficace e, quindi, dissuasivo.