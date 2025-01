Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, ecco la conta dei danni in città: "Numerosi problemi causati alle scuole"

Diversi alberi abbattuti dislocati sul territorio cittadino ecoperture di alcuni edifici di proprietà del Comune. Il giorno dopo, a Sassuolo si fa ladei, e intanto si chiudono, fino a domani, i parchi pubblici, il cimitero monumentale di San Prospero, la biblioteca per ragazzi ‘Leontine’ collocata all’interno del parco Vistarino e gli accessi al percorso natura del fiume Secchia. Analoghi provvedimenti sono stati assunti anche damministrazioni di Maranello e Fiorano, ma a Sassuolo i segni delle forti raffiche hanno spazzato lasono ancora visibili soprattutto in viale della Pace, dove la caduta di un grosso albero ha imposto, nel pomeriggio di martedi, la chiusura della strada, riaperta poi a metà pomeriggio, e in via Pia, dove un altro albero si abbattuto sul marciapiede di fronte ad una pizzeria.