Oasport.it - Ludovico Blu Art Viberti: “Lo spareggio olimpico mi ha segnato, l’esperienza in America mi è servita”

Leggi su Oasport.it

Blu Artè stato il grande ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, trasmissione di approfondimento sul nuoto condotta da Enrico Spada e Aglaia Pezzato (ex velocista azzurra olimpionica a Rio 2026), visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il nuotatore piemontese si è reso protagonista di una crescita impressionante a partire dal 2023, partecipando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e diventando ormai a tutti gli effetti uno dei big della rana italiana.“Ci sono state tante cose. La prima volta in nazionale ai Mondiali di Doha a febbraio, le Olimpiadi ed in precedenza tutto il percorso di qualificazione per Parigi, quindi il Settecolli. Poi i Mondiali in vasca corta a dicembre. Molte cose belle, qualcuna che non è andata come speravo ma nel complesso molto bene“, dichiara l’azzurro.