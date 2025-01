Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Peterlini la migliore delle italiane, che rimpianti per Rossetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA20.27 È il momento di Lara Colturi (-0.01).20.26 Prima posizione per Meillard che chiude con 45 centesimi di vantaggio. La svizzera ha però commesso un errore nelle ultime porte che le ha fatto perdere almeno 3 decimi20.25 La svizzera transita a metà gara con 82 centesimi. Buon ritmo per Meillard che porta buona velocità fuori dal muro20.25 Partita Melanie Meillard (-0.50)20.24 Queste le prossime atlete a partire:16. Melanie MEILLARD SUI17. Lara COLTURI ALB18. Ali NULLMEYER CAN19. Marie LAMURE FRA20. Katharina TRUPPE AUT21. Camille RAST SUI22. Katharina HUBER AUT20.23 Questa la classifica provvisoria al primo break tv:1. Hanna ARONSSON ELFMAN SWE 1:47.182. Marion CHEVRIER FRA 1:47.49 +0.313. MartinaITA 1:47.