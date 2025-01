Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Conti-Macii sfidano i tedeschi nel libero

17.51: Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato il secondo posto nel programma corto della gara a coppie agli Europei di pattinaggio artistico, che hanno preso il via oggi a Tallinn (Estonia). La coppia azzurra ha chiuso con un ritardo di tre punti rispetto ai tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, attuali leader della competizione e bronzo ai Mondiali 2024.17.48: La rassegna continentale prosegue con il programma libero delle coppie di pattinaggio artistico. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l'Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per ripetere e provare a migliorare l'exploit dello scorso anno e vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.